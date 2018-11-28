Собянин присвоил статус промкомплекса НИИ авиационных материалов

Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса Всероссийскому научно-исследовательскому институту авиационных материалов (ВИАМ). О соответствующем решении мэр столицы объявил в ходе посещения предприятия.

"Евгений Николаевич (генеральный директор ВИАМ) написал заявление в адрес правительства Москвы о присвоении статуса промышленного комплекса вашему предприятию. Я приехал посмотреть, так ли, как он все описывал в своем заявлении. Должен сказать, что на самом деле то, что я представлял, и то, что на самом деле – реальность – превзошла мои ожидания. Здесь действительно собраны уникальные специалисты, уникальные технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, без которых, я думаю, в нашей авиационной промышленности просто не обойтись", – сказал Собянин.

По словам мэра, предприятие не перестает развиваться, а средняя заработная плата здесь одна из самых высоких в столице. "Это говорит об эффективности и востребованности предприятия. Москва всегда помогала в развитии высокотехнологичных предприятий и будет помогать. Мы обязательно предоставим вашему предприятию статус промкомплекса, дополнительные льготы по налогам: налогу на имущество, на землю, на прибыль. Это серьезные льготы", – подчеркнул Сергей Собянин.

Также градоначальник вручил награды города сотрудникам предприятия. Ряд специалистов были удостоены благодарности мэра Москвы.

Основанный в 1932 году Всероссийский НИИ авиационных материалов стал ведущим научно-производственным центром по разработке новых материалов для авиационной и космической техники. За 85 лет его работы ученые и инженеры ВИАМ освоили свыше 3,2 тысячи марок конструкционных и функциональных материалов. Институт зарегистрировал более пяти тысяч патентов и ноу-хау.

По словам экспертов, именно сотрудники ВИАМ разработали 96% материалов, которые используются в авиационной технике РФ и стран СНГ. В частности, в институте создали уникальные теплозащитные материалы для космического корабля "Буран". Продукцию ВИАМ широко применяют в отраслях, как машиностроение, транспорт, энергетика, строительство и медицина. Инженеры института также приняли участие в восстановлении скульптуры Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" на ВДНХ.

В 1994 году российское правительство присвоило ВИАМ статус Государственного научного центра. В его состав входят 36 научно-исследовательских лабораторий и экспериментально-производственная база в Москве. Филиалы института расположены в Воскресенске, Геленджике и Ульяновске.

В 2014 году на базе ВИАМ впервые в России создали инфраструктуру аддитивного производства, то есть 3D-печати деталей, полуфабрикатов и конструкций при помощи специальных принтеров. Благодаря этим технологиям удалось изготовить и успешно испытать первый в России и второй в мире малоразмерный газотурбинный двигатель. В настоящее время специалисты ВИАМ самостоятельно производят на 3D-принтерах самые важные детали газотурбинных двигателей и до 190 тонн металлопорошковых композиций в год. На их основе детали двигателей – также с помощью 3D-печати – изготавливают на заводах "Объединенной двигателестроительной корпорации" и других предприятиях авиакосмической отрасли.

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