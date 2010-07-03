Собянин присвоил статус промкомплекса двум столичным предприятиям

13:26
Фото: binnopharm.ru
Во вторник, 22 октября, два столичных предприятия получили статус промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение принял президиум правительства Москвы под руководством Сергея Собянина.
Статус промышленного комплекса получила одна из крупнейших российских биофармацевтических компаний полного цикла с собственным R&D подразделением АО "Биннофарм". Предприятие находится в Зеленограде по адресу: улица Конструктора Гуськова, владение 3, строение 12.
"Биннофрам" разрабатывает и производит генно-инженерные лекарства (Теопэк, Нобен, Кентостерил, Кипферон и др.), в том числе вакцину против гепатита В, в полном соответствии с международными стандартами качества GMP.
Также компания осуществляет производство и оптовую реализацию иных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций (капсулы, шприцы, бутылки, ампулы). Там работают 253 человека.
Статус промышленного комплекса присвоили ведущему российскому разработчику систем автоматического управления и топливопитания газотурбинных двигателей авиационного и наземного назначения ОАО "Научно-производственное предприятие "Темп" имени Короткова". Предприятие находится по адресу: улица Правды, дом 23.
Более 650 типов агрегатов топливной автоматики и электронных систем управления газотурбинным двигателем, разработанных предприятием, серийно производятся на заводах России и за рубежом и успешно эксплуатируются в составе самолетов и вертолетов военного и гражданского назначения. На предприятии работают 411 человек.
Ранее сообщалось, что девять предприятий столицы подтвердили статус промышленных комплексов. Это "Царицыно", "Аэроэлектромаш", "Черкизовский мясоперерабатывающий завод", "СЕРВЬЕ РУС", "КБК Черемушки", "БРПИ", "НПО "Алмаз", "Вимм-Билль-Данн" и "МТЗ ТРАНСМАШ".
По словам заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, многие столичные предприятия подтверждают свой статус уже не первый год.
Все зарегистрированные компании имеют определенные льготы, благодаря которым они могут потратить сэкономленные деньги на возведение новых объектов.
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