Московский эндокринный завод инвестирует более 2,4 млрд в развитие производств

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Межведомственная комиссия правительства Москвы подтвердила статус промышленного комплекса у ФГУП "Московский эндокринный завод", которое является крупнейшим производителем фармацевтических препаратов. Специальный статус позволяет предприятию пользоваться льготной системой налогообложения, а также сниженной арендной платой за землю.
"ФГУП "Московский эндокринный завод" – современное высокотехнологичное производство, на котором работает более тысячи специалистов. Статус промкомплекса позволяет предприятию снизить налоговую нагрузку на 17 25%, в частности, за отчетный период льготы заводу составили 9,3 миллиона рублей. При этом инвестиции компании в технологическую модернизацию составили 578,9 миллиона рублей. На эти средства было приобретено новое лабораторное оборудование и реконструирован производственный цех инъекционных лекарственных средств", – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
До 2022 года на предприятии планируют реконструкцию и техническое перевооружение участка по производству мягких лекарственных форм и лабораторного комплекса, а также реконструкцию филиала "Лефортовский". Кроме того, определены планы по созданию нового лабораторно-складского комплекса.
"Планируется, что объем инвестиций в будущие проекты превысит 2,4 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Так, в 2019 году предприятие намерено вложить 348 миллионов рублей, включая бюджетные ассигнования федерального бюджета.
ФГУП "Московский эндокринный завод" производит обширную линейку социально значимых лекарственных препаратов противовоспалительного и метаболического действия, применяемых в кардиологии, офтальмологии, гинекологии, анестезиологии и психоневрологической практике. "Продуктовый портфель" завода включает в себя более 100 наименований лекарственных препаратов, относящихся к 12 фармакотерапевтическим группам. 67 наименований при этом относятся к номенклатуре утвержденного правительством страны перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Они реализуются с учетом фиксированных предельных отпускных цен.
"Выпуск продукции этой категории – важная социальная функция завода в рамках государственной политики, направленной на обеспечение доступности лекарственных препаратов для населения и стабилизацию цен на российском фармацевтическом рынке", – подчеркнул Ефимов.
Также на предприятии реализуется крупный инвестиционный проект по созданию производства активных фармацевтических субстанций. "Собственное производство фармацевтических субстанций позволит производить лекарственные препараты по полному циклу и не зависеть от поставок импортного сырья", – сообщил вице-мэр.
Отмечается, что предприятие одним из первых в стране приступило к внедрению "Надлежащей производственной практики" (GMP), являющейся международным стандартом производства и контроля качества. Европейский директорат уже выдал заводу международный сертификат соответствия GMP Евросоюза на линию по производству стерильных лекарственных препаратов в инъекционной форме. Этот сертификат признается во многих странах Европы, Азии и Африки, а также в США. Документ свидетельствует о том, что процессы производства, контроля и хранения соответствуют международным требованиям GMP, и открывает возможности для зарубежной регистрации продукции предприятия с целью экспорта.
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