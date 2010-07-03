Ученые создали препарат от аллергии на березу

Российские и австрийские фармацевты создают первую в мире вакцину от аллергии на березовую пыльцу. Препарат находится на стадии доклинических испытаний, пишет газета "Известия".

Сейчас россиянам, страдающим от аллергии на пыльцу, приходится постоянно пить лекарства или вовсе переезжать в другие регионы и даже страны.

Вакцина разработана на основе искусственного аналога белка березы Betv 1. Препарат способен вызывать образование защитных антител и эффективно блокировать развитие аллергической реакции, указывает директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

Аллергия на пыльцу березы начинает активизироваться в период начала цветения – с апреля по май. Суть аллергии заключается в неадекватной реакции иммунной системы на аллерген пыльцы березы гликопротеин. Симптомы аллергии – слезотечение, насморк, зуд век и конъюнктивы, частое чихание, покраснение пазух носа.

Ранее сообщалось, что в этом году концентрация аллергенов в Москве может обновить исторический рекорд. Сезон слез для аллергиков уже начался, теплый март приблизил начало весеннего цветения.

Ранее иммунолог Алексей Бессмертный рекомендовал не заниматься самолечением при аллергии. "Если вы чувствуете явные симптомы аллергии – насморк, конъюнктивит, зуд в глазах – нужно принять в возрастной дозировке антигистаминный препарат и сразу обратиться к аллергологу или семейному врачу-терапевту. Дальнейшее самолечение не рекомендуется, поскольку все лекарства имеют противопоказания", – объяснил врач.

Также врачи посоветовали носить медицинскую маску – это может уменьшить попадание пыльцы в организм. Эксперты подчеркивают, что на 100 процентов это не защитит, но в совокупности с лечебными мерами может помочь.