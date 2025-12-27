Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

Фото: 123RF.com/luzitanija

Таиланд и Камбоджа подписали заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе между странами. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Переговоры двух государств прошли на пограничном контрольно-пропускном пункте Бан Пхаккрат в таиландской провинции Чантхабури. Они продлились около 40 минут, из которых в течение 15 минут главы Минобороны обменялись мнениями.

По итогам диалога глава оборонного ведомства Таиланда Наттхапхон Накпханит сообщил, что режим прекращения огня вступит в силу 27 декабря. Как он отметил, страны также договорились о том, что стороны не станут наращивать присутствие войск в пограничных регионах и отправлять в район границы дополнительные вооружения.

Однако все войска должны оставаться на месте, при этом полностью прекратив любые действия, направленные против друг друга, добавил министр.

Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом вновь разгорелся 7 декабря, когда Пномпень обстрелял подконтрольные Бангкоку территории из реактивных систем залпового огня БМ-21. На фоне воздушной атаки было эвакуировано около 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий.

Позже Камбоджа обвинила Таиланд в распылении отравляющих веществ над государственной границей. После этого военно-морские силы Таиланда предупредили жителей провинции Пурсат в Камбодже о необходимости эвакуации, так как они планировали разрушить мост для перекрытия линий противника.

