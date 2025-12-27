Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 08:34

Политика

Таиланд и Камбоджа подписали заявление о прекращении огня на границе

Фото: 123RF.com/luzitanija

Таиланд и Камбоджа подписали заявление о возобновлении режима прекращения огня на границе между странами. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Переговоры двух государств прошли на пограничном контрольно-пропускном пункте Бан Пхаккрат в таиландской провинции Чантхабури. Они продлились около 40 минут, из которых в течение 15 минут главы Минобороны обменялись мнениями.

По итогам диалога глава оборонного ведомства Таиланда Наттхапхон Накпханит сообщил, что режим прекращения огня вступит в силу 27 декабря. Как он отметил, страны также договорились о том, что стороны не станут наращивать присутствие войск в пограничных регионах и отправлять в район границы дополнительные вооружения.

Однако все войска должны оставаться на месте, при этом полностью прекратив любые действия, направленные против друг друга, добавил министр.

Военный конфликт между Камбоджей и Таиландом вновь разгорелся 7 декабря, когда Пномпень обстрелял подконтрольные Бангкоку территории из реактивных систем залпового огня БМ-21. На фоне воздушной атаки было эвакуировано около 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий.

Позже Камбоджа обвинила Таиланд в распылении отравляющих веществ над государственной границей. После этого военно-морские силы Таиланда предупредили жителей провинции Пурсат в Камбодже о необходимости эвакуации, так как они планировали разрушить мост для перекрытия линий противника.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика