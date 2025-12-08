Форма поиска по сайту

08 декабря, 05:51

Происшествия

Армия Таиланда заявила об обстреле жилых районов со стороны Камбоджи

Фото: ТАСС/EPA/KAIKUNGWON DUANJUMROON

Военные Камбоджи обстреляли гражданские районы Таиланда из реактивных систем залпового огня БМ-21. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на второй военный округ сухопутных сил Таиланда.

Уточняется, что под обстрел попала провинция Бурирам. На фоне воздушной атаки было эвакуировано примерно 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий – более 35 тысяч человек находятся во временных убежищах. Во время эвакуации погиб один человек.

"Второй военный округ сухопутных сил будет защищать таиландский народ и национальный суверенитет", – добавили в тайской армии.

В конце июля 2025 года между Таиландом и Камбоджей произошло вооруженное столкновение на спорной территории. Обвинения в первых выстрелах поступили от обоих государств – тайская сторона заявила, что противник открыл огонь у храма Та Моан Тхом. В свою очередь, в Минобороны Камбоджи эти действия назвали самообороной.

Спустя время власти Таиланда и Камбоджи согласились на немедленное и безусловное прекращение огня. В октябре премьер-министры обоих государств подписали "мирную сделку" на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре в присутствии президента США Дональда Трампа.

происшествияза рубежом

