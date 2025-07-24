Вооруженное столкновение произошло на границе между Таиландом и Камбоджей

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Вооруженное столкновение произошло на спорной границе между Камбоджей и Таиландом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Минобороны обоих государств.

Военные двух стран обвинили друг друга в совершении первых выстрелов. По заявлению тайской стороны, Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом, расположенного на спорной территории.

Утверждается, что военные применили БПЛА и затем планировали отправить туда войска с тяжелым вооружением. Представитель министерства обороны Камбоджи, в свою очередь, назвал действия государства самообороной.

Затем эскалация продолжилась – Пномпень атаковал приграничную зону из РСЗО "Град", а Бангкок направил в ответ шесть самолетов F-16, которые ударили по камбоджийским военным.

"Летчики доложили об успешном нанесении ударов по расположениям 8-го и 9-го пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи", – говорится в сообщении командования Второго военного округа сухопутных войск Таиланда.

При этом Таиланд на фоне эскалации принял решение закрыть все пограничные пункты с Камбоджей, утверждают журналисты, ссылаясь на тайского военного чиновника.



Ранее россиян призывали избегать поездок на запад Ливии из-за напряженной военной обстановки. Кроме ежедневных вооруженных столкновений, в Триполи проходили протесты, которые были пресечены правительственными войсками. Утверждалось, что силы правительства национального единства Ливии открыли по протестующим стрельбу.

