Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 12:06

Политика
Главная / Новости /

МИД РФ порекомендовал туристам отказаться от поездок на запад Ливии

Россиян призвали отказаться от поездок на запад Ливии

Фото: ТАСС/AP/Yousef Murad

Россиянам лучше всего избегать поездок на запад Ливии из-за напряженной военной обстановки. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она уточнила, что в настоящее время нет сведений о пострадавших и погибших в ходе конфликта в Триполи россиян. Однако нахождение там все равно может представлять опасность. Лучше всего дождаться, пока ситуация стабилизируется, сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что вечером 13 мая в Триполи снова начались вооруженные конфликты. Столкновения возникли сразу в нескольких районах столицы.

На входе в город расположены военные блокпосты. Кроме того, военнослужащие установили контроль над дорогой Шатт, которая ведет к аэропорту Митинга.

Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика