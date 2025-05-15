МИД РФ порекомендовал туристам отказаться от поездок на запад Ливии

15 мая, 12:06Политика
Фото: ТАСС/AP/Yousef Murad
Россиянам лучше всего избегать поездок на запад Ливии из-за напряженной военной обстановки. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Она уточнила, что в настоящее время нет сведений о пострадавших и погибших в ходе конфликта в Триполи россиян. Однако нахождение там все равно может представлять опасность. Лучше всего дождаться, пока ситуация стабилизируется, сказала Захарова.
Представитель МИД напомнила, что вечером 13 мая в Триполи снова начались вооруженные конфликты. Столкновения возникли сразу в нескольких районах столицы.
На входе в город расположены военные блокпосты. Кроме того, военнослужащие установили контроль над дорогой Шатт, которая ведет к аэропорту Митинга.
Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.