МИД РФ порекомендовал туристам отказаться от поездок на запад Ливии

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Россиянам лучше всего избегать поездок на запад Ливии из-за напряженной военной обстановки. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она уточнила, что в настоящее время нет сведений о пострадавших и погибших в ходе конфликта в Триполи россиян. Однако нахождение там все равно может представлять опасность. Лучше всего дождаться, пока ситуация стабилизируется, сказала Захарова.

Представитель МИД напомнила, что вечером 13 мая в Триполи снова начались вооруженные конфликты. Столкновения возникли сразу в нескольких районах столицы.

На входе в город расположены военные блокпосты. Кроме того, военнослужащие установили контроль над дорогой Шатт, которая ведет к аэропорту Митинга.

Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.