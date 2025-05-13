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02:58

Происшествия

Власти Ливии заявили о завершении военной операции в столице

Фото: ТАСС/EPA/STR

Министерство обороны, подчиняющееся Правительству национального единства, заявило об успешном завершении военной операции в Триполи, сообщает Al Wasat.

По заявлению представителей Минобороны, военное ведомство дало указание завершить проведение своего плана в регионе для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности. Информация о самой операции и ее результатах не разглашается.

Ранее в Триполи вспыхнули вооруженные столкновение между 44-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Представители посольства России в Ливии заявили, что столкновения в столице не затронули диппредставительство. Сообщений от россиян не поступало.

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