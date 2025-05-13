Вооруженные столкновения в столице Ливии не затронули посольство РФ

Фото: ТАСС/AP/Yousef Murad

Посольство России в Ливии не затронуто вооруженными столкновениями, вспыхнувшими вечером 12 мая в Триполи, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в дипломатическом представительстве.

Источник сообщил агентству, что посольство находится на значительном отдалении от места столкновений на юге столицы. Обстановка в районе диппредставительства спокойная, обращений о помощи от россиян не поступало.

В Триполи происходят столкновения между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Сотрудники МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвали местных жителей оставаться дома.

Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.