РФ оказывает находящимся в Сирии россиянам содействие

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Россия находится в контакте с формирующимися властями Сирии по вопросу обеспечения безопасности россиян, остающихся в стране, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы находимся в контактах с теми, кто формирует сейчас новые власти в Сирии, кто контролирует те или иные территории для решения практических вопросов обеспечения безопасности наших граждан", – подчеркнула она.

По словам дипломата, российским гражданам оказывается необходимое содействие, но работа сопряжена с определенными рисками. Она добавила, что данные о том, сколько россиян находятся в Сирии и состоят на консульском учете, есть.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда экс-президент Сирии Башар Асад покинул свой пост и улетел из Сирии в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В свою очередь, в Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.

