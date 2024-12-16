Посол России остался в Дамаске и продолжил работу

Фото: телеграм-канал "ДСКЦ МИД России"

Посол России в Сирии остается в Дамаске и продолжает работу. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве.

"Посол на месте", – уточнил собеседник агентства.

В диппредставительстве также отметили, что инцидентов с российским флагом над посольством РФ в Дамаске не зафиксировано.

Ранее РФ эвакуировала часть своих сотрудников из загранпредставительств в Дамаске. Эвакуация прошла 15 декабря. Также были вывезены работники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.

Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода.