16 декабря, 10:11Политика
Посол России остался в Дамаске и продолжил работу
Фото: телеграм-канал "ДСКЦ МИД России"
Посол России в Сирии остается в Дамаске и продолжает работу. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве.
"Посол на месте", – уточнил собеседник агентства.
В диппредставительстве также отметили, что инцидентов с российским флагом над посольством РФ в Дамаске не зафиксировано.
Ранее РФ эвакуировала часть своих сотрудников из загранпредставительств в Дамаске. Эвакуация прошла 15 декабря. Также были вывезены работники дипмиссий Белоруссии, КНДР и Абхазии.
Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Башар Асад покинул пост главы государства и вылетел из Сирии.
Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода.
Новый флаг Сирии установили на здании диппредставительства страны в Москве