FSNN: Асад отдавал приказ охранять российские военные базы

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад отдавал приказ своим войскам охранять российские военные базы от наступающих сил вооруженных боевиков. Об этом пишет Free Syria News Network (FSNN).

"Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого [армейского] корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме", – указано в сообщении.

Генерал Сухель аль-Хасан ранее командовал элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как "Силы тигра". Он получил известность после начала антитеррористической кампании России в Сирии и был награжден несколькими российскими орденами, а также наградным холодным оружием от бывшего министра обороны России Сергея Шойгу.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда Асад покинул пост президента страны и улетел из Сирии в Россию.

Главой временного правительства назначен Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода.

Пришедшие к власти в республике готовы сотрудничать с РФ, считает руководитель Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. С его слов, Россия на протяжении всего времени выступала за стабильность и мир на указанной территории. Сотрудничество с Сирией позволяет развивать отношения с другими странами.