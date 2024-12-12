Медведев считает "безрадостными" возможные последствия событий в Сирии

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "безрадостными" возможные последствия событий в Сирии, поскольку единство страны вряд ли удастся сохранить. Его слова передает ТАСС.

По словам политика, представители разных верований вряд ли смогут совместно жить в Сирии в будущем. Медведев также считает, что режим бывшего сирийского президента Башара Асада пал из-за недочетов, которые были допущены правительством страны в госуправлении. Кроме того, он указал на недееспособность армии Сирии.

Зампред Совбеза РФ также напомнил, что Россия в определенный период оказала серьезную поддержку администрации и правительству Асада, так как понимала, какие угрозы для мирового пространства появляются из-за фрагментизации или распада Сирии по аналогичному сценарию некоторых других стран Ближнего Востока.

"В тот период такого рода поддержка была эффективной. Но, конечно, внутреннее состояние дел зависело от администрации, правительства бывшего президента Сирии, то есть правительства Башара Асада", – подытожил Медведев.

Вооруженная оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам.

Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода.

МИД РФ предупредил об угрозе того, что в Сирии вновь "поднимут голову" движения, подобные "Исламскому государству" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена в России).

