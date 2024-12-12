Востоковед Акулиничев предупредил о дестабилизации Ближнего Востока из-за Сирии

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Политическая нестабильность может постигнуть другие страны Ближнего Востока после падения режима Башара Асада в Сирии, заявил зампред Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ, востоковед Олег Акулиничев.

"На Ближнем Востоке формируется целый пояс нестабильности", – указал он в беседе с ТАСС.

Так, вслед за сменой правительства в Сирии в страну вошли израильские войска, продолжается операция в секторе Газа, сохраняется напряжение на границе с Ливаном. В это же время в регионе растет роль военной силы, копится вооружение, говорится в материале.

"Некоторые ближневосточные страны могут попытаться создать оружие массового уничтожения", – считает собеседник.

Дальнейшую дестабилизацию региона может породить не только социальное и экономическое неравенство и противоречия на почве религии и этносов, но и тяжелое историческое прошлое с произвольно проведенными границами, считает специалист.

Сам кризис не стал для аналитика неожиданностью, при этом в нестабильности Ближнего Востока, по его словам, в первую очередь заинтересованы США, которые пытаются создать "управляемый хаос".

"России для сдерживания постоянно возникающих угроз понадобятся разнообразные и гибкие инструменты, способные обеспечить возможность широкомасштабных политических акций и эффективных миротворческих усилий", – заключил Акулиничев.

Ранее в МИД РФ посчитали, что есть реальная угроза того, что в Сирии вновь "поднимут голову" движения, подобные "Исламскому государству" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена в России).

Вооруженная оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир, который уже сформировал кабинет правительства на время переходного периода.

