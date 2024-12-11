WP: боевики в Сирии получали военную поддержку от Украины

11 декабря, 20:59Политика
Фото: 123RF/snak
Сирийские боевики получали военную поддержку от Украины, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на публикацию The Washington Post.
В частности, 4–5 недель назад Киев передал штабу повстанцев в Идлибе около 20 опытных операторов дронов и около 150 FPV-дронов к ним, отметил журналист Дэвид Игнатиус, сославшись на свой источник.
Ранее Иран заявлял, что военный переворот в Сирии в 2011 году был спланирован США и Израилем при поддержке некой соседней страны, которая и сейчас играет эту же роль.
Вооруженная оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря. Бывший лидер Сирии Башар Асад покинул страну, мирно отдав власть. Главой временного правительства через пару дней стал Мухаммед Аль-Башир, который также сформировал кабинет правительства переходного периода.
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