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Сирийские боевики получали военную поддержку от Украины, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на публикацию The Washington Post.

В частности, 4–5 недель назад Киев передал штабу повстанцев в Идлибе около 20 опытных операторов дронов и около 150 FPV-дронов к ним, отметил журналист Дэвид Игнатиус, сославшись на свой источник.

Ранее Иран заявлял, что военный переворот в Сирии в 2011 году был спланирован США и Израилем при поддержке некой соседней страны, которая и сейчас играет эту же роль.

Вооруженная оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря. Бывший лидер Сирии Башар Асад покинул страну, мирно отдав власть. Главой временного правительства через пару дней стал Мухаммед Аль-Башир, который также сформировал кабинет правительства переходного периода.

