Сирийская оппозиция заявила о преследовании "причастных к пыткам"

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Оппозиция Сирии привлечет к ответственности силовиков, которые "причастны к пыткам сирийского народа", сообщает ТАСС со ссылкой на лидера оппозиции Ахмеда аш-Шараа.

Он заявил, что к ответственности будут привлечены преступники, убийцы, сотрудники службы безопасности и армейские офицеры.

"Мы будем преследовать военных преступников и требовать их выдачи из стран, в которые они бежали, чтобы они могли понести справедливое наказание", – добавил аш-Шараа.

Вооруженная оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря. В тот же день лидер Сирии Башар Асад покинул свою должность и улетел из страны. Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уход Асада был его личным решением. Говоря о том, видят ли в Кремле риск потери влияния на Ближнем Востоке на фоне нестабильной ситуации в Сирии, Песков отметил, что сейчас время анализа происходящих событий.