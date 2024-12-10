Обозреватель Кунтай: Сирию может ожидать период хаоса и борьбы за власть

Фото: 123RF/kajicom

Сирию могут ждать хаос и жесткая борьба за власть между различными группами после свержения президента Башара Асада. Об этом высказался обозреватель турецкой газеты Dünya Бурак Кунтай.

По его словам, случившееся в Сирии является "историческим поворотным моментом", когда "закончился 61-летний период режима партии "Баас" и 50 лет правления семьи Асадов". Он считает, что теперь сложно предсказать дальнейшее развитие ситуации. Кунтай отметил, что различные группы и организации будут объединяться в альянсы для реализации собственных интересов.

В то же время обозреватель уточнил, что есть страны, которые будут проводить политику в Сирии, исходя из своих интересов, что, по его мнению, привнесет "неразбериху и спровоцирует дипломатическую войну".

Ранее СМИ писали, что новая сирийская администрация после переходного процесса объявит дорожную карту, подразумевающую проведение переписи населения, создание новой конституции и проведение свободных выборов. Как утверждают журналисты, пришло время строительства новой Сирии.

Боевики террористических формирований взяли под контроль столицу Сирии Дамаск 8 декабря. После этого премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов передать власть мирным путем.

Позже Башар Асад решил уйти с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с участниками конфликта. Владимир Путин принял решение предоставить ему политическое убежище.