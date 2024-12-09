WP: президент Сирии отклонил предложение США незадолго до наступления оппозиции

Фото: ТАСС/Zuma

Незадолго до захвата власти оппозиционерами в Сирии Башар Асад, находясь в должности главы республики, отказался принимать предложение Вашингтона, которое могло бы способствовать укреплению его позиции. Об этом пишет RT со ссылкой на материал The Washington Post.

Предложение, поступившее от американцев через ОАЭ, заключалось в отмене санкций взамен на лишения Ирана возможности снабжать "Хезболлу" через территорию Сирии.

Дамаск оказался под контролем оппозиции 8 декабря. Глава республики Асад покинул свою должность, отдав власть мирным путем, и улетел из страны.

Пришедшие к власти представители вооруженной оппозиции, в свою очередь, предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода. Также они выступили за то, чтобы расформировать все вооруженные группы и создать единое военное управление.

