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Бывший президент Сирии Башар Асад не контактировал с сирийским посольством в Москве. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Сейчас, как уточнили в посольстве, также отсутствует контакт с Асадом. Кроме того, диппредставительство подтвердило информацию, что бывший сирийский президент находится в Москве.

Накануне источник в Кремле сообщил о прибытии Асада с семьей в Москву. Россия, по их информации, предоставила ему и родственникам экс-президента Сирии убежище. Соответствующее решение было принято Владимиром Путиным, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что российская сторона не обязана официально уведомлять кого-либо о предоставлении убежища Асаду. Кроме того, Песков не стал отвечать на вопрос, когда Путин последний раз виделся и общался с Асадом. Пока, по его словам, в графике главы государства не предусмотрены встречи с бывшим президентом Сирии.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск утром 8 декабря. После премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов передать власть мирным путем.

Спустя время Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. Россия, по данным МИД РФ, также принимает меры для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

Оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

