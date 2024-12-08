Байден призвал привлечь Асада к ответственности

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Президент США Джо Байден призвал привлечь к ответственности ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада. Об этом он заявил, выступая в Белом доме.

"Асад должен понести ответственность", – цитирует Байдена РИА Новости.

Он также считает, что ситуация в Сирии неопределенная, но может быть использована для построения лучшего будущего.

Источник в Кремле заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад прибыл с семьей в Москву. По его данным, Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. Позже премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

В МИД РФ сообщили, что Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну после переговоров с рядом участников сирийского конфликта. На фоне непростой ситуации, сложившейся на территории Сирии, российские военные базы в этой стране находятся в повышенной боевой готовности. Сейчас их безопасности ничего не угрожает. Кроме того, российская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Источник в Кремле сообщил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции.

Кроме того, боевики дали гарантии безопасности правительству Сирии. Предполагается, что члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.