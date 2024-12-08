МИД РФ: Асад покинул пост президента Сирии после переговоров с участниками конфликта

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент Сирии Башар Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну после переговоров с рядом участников сирийского конфликта, сказано в заялении российского МИД, которое было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

При этом он приказал осуществить передачу власти мирным путем. Россия не принимала участия в данных переговорах. Тем не менее, Москва с крайней озабоченностью наблюдает за происходящим в Сирии, подчеркнули представители ведомства.

На фоне непростой ситуаци, сложившейся на территории страны, российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. На данный момент их безопасности ничего не угрожает, отметили в МИД. Вместе с тем российская сторона принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

Россия призывает стороны конфликта в Сирии отказаться от применения насилия и решать вопросы управления политическим путем, обратили внимание в ведомстве. Кроме того, РФ поддерживает контакт со всеми группировками сирийской оппозиции.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. Позже премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда подчеркнул, что общие интересы обеих сторон должны считаться первостепенными.

Кроме того, боевики дали гарантии безопасности правительству Сирии. Предполагается, что члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.