Премьер Сирии заявил, что ему неизвестно о местонахождении Асада и министра обороны

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Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что ему неизвестно, где в настоящий момент находится президент страны Башар Асад и министр обороны Али Аббас. Об этом политик рассказал в телефонной беседе с представителями телеканала Al-Arabiya.

Премьер также уточнил, что в последний раз говорил с сирийским лидером вечером в субботу, 7 декабря. Аль-Джаляли по телефону оповестил Асада о ситуации, в ответ на что президент заявил, что продолжит наблюдать за происходящим на следующий день.

При этом премьер подчеркнул, что он сам и 18 министров остаются в Сирии. По его словам, он "принял принципиальное решение не уезжать".

Политик смог связаться по меньшей мере с половиной из оставшихся в стране министров. Кроме того, ему удалось установить контакт с руководством боевиков из террористической группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещена в России), которые вошли в Дамаск.

"Да, мы связались с (руководителем ХТШ. – Прим. ред.) Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. Он сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий", – рассказал аль-Джаляли.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. По их словам, они вошли в сирийскую столицу, не обнаружив никаких признаков развертывания армии.

По данным СМИ, правительственные силы отходят из города, а боевики тем временем захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения. Местный аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

Журналисты также сообщили, что Башар Асад покинул Дамаск, улетев на самолете. Позже предположительный борт Асада пропал с радаров карт.

Позже аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.