РИА Новости: перестрелка слышна в правительственном квартале Дамаска

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Звуки интенсивной перестрелки слышны в правительственном квартале Дамаска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По их словам, стрельба слышна в районах Абу-Руммане и Маззе. Подробности случившегося пока неизвестны.

Издание Al Jazeera сообщило, что повстанческие силы в Дамаске в результате штурма взяли под контроль одну из крупнейших тюрем города "Сейдная" и выпустили оттуда всех заключенных.

Утром 8 декабря боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском. По их словам, они вошли в сирийскую столицу, не обнаружив никаких признаков развертывания армии.

Журналисты сообщают, что правительственные силы отходят из города, а боевики тем временем захватили штаб-квартиру сирийского гостелевидения. Местный аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

По данным СМИ, президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск, улетев на самолете. Позже предположительный борт Асада пропал с радаров карт.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что не собирается покидать Дамаск. Он выразил готовность сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем.