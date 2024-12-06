Посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну

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Российское посольство в Дамаске напомнило находящимся в Сирии россиянам о возможности покинуть республику коммерческими рейсами в связи с обострением обстановки. Соответствующее сообщение было размещено в телеграм-канале дипмиссии.

Покинуть страну можно через действующие аэропорты. При этом посольство и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они вошли в Алеппо, что случилось впервые с 2016 года. В ответ на это армия арабской республики при содействии РФ начала наносить удары по позициям террористов.

Позже боевики направились в сторону Хамы, пятого в списке крупнейших городов страны. Для предотвращения захвата туда прибыло крупное военное формирование армии Сирии.

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, боевикам организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической, экстремистской и запрещена в России) поддержку оказывают прежде всего США и их союзники.

