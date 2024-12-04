Небензя заявил, что поддержку террористам в Сирии оказывают США

Фото: ТАСС/AP/Kena Betancur

Боевикам организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в России) поддержку оказывают, прежде всего, США и их союзники. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

Дипломат отметил, что с начала операции было ликвидировано порядка 400 террористов, еще более 600 получили ранения.

"Враг будет разбит, какую бы поддержку внешние силы им ни оказывали, а таковые, несомненно, есть. По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают, прежде всего, американцы и их союзники", – приводит ТАСС слова постпреда.

Небензя также указал на причастность ГУР Минобороны Украины к организации и снабжению оружием террористов в Сирии. По его словам, украинские военные инструкторы находятся в провинции Идлиб.

"Взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, осуществляется как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии", – подчеркнул постпред.

Он добавил, что российская сторона решительным образом осуждает вылазку террористов на территории Сирии, она дестабилизирует и без того напряженное положение в этом государстве.

"Мы неоднократно предупреждали о недопустимости заигрывания с международными террористами, осевшими в непосредственной близости от Алеппо. Однако наши западные коллеги, движимые ненавистью к законной власти в Сирии, так и не прекратили взаимодействие с ними", – отметил Небензя.

Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.

В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.

Кроме того, самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям террористов в провинциях Алеппо и Идлиб. В результате ликвидированы более 400 террористов, среди них были иностранцы.