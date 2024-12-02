02 декабря, 14:00Политика
ВС Сирии и ВКС России уничтожили 400 террористов за несколько часов
Фото: depositphotos/leo_altman
Самолеты сирийских ВВС при поддержке российских ВКС нанесли удары по скоплениям террористов в провинциях Алеппо и Идлиб, передает ТАСС.
В результате ликвидированы более 400 террористов, среди них были иностранцы. Также уничтожены несколько единиц принадлежавшей им военной техники, пять штабов и семь складов с оружием и боеприпасами.
Сирийские боевики начали свое наступление 27 ноября. В результате они заняли часть районов Алеппо, что случилось впервые с 2016 года. При этом все обслуживающие учреждения города продолжают предоставлять свои услуги.
В ответ на это армия арабской республики при содействии российских сил только за 1 декабря уничтожила не менее 320 боевиков и 63 единицы техники.
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