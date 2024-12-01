Белый дом отрицает какую-либо причастность к атаке террористов в Сирии

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США непричастны к террористической атаке в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

"Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому наступлению, которое возглавляет Хайат Тахир аш-Шам (ХТС), признанная террористической организацией. Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками призывают к деэскалации, защите гражданских лиц и меньшинств", – приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что Вашингтон пристально следит за ситуацией в Сирии и контактирует с властями стран ближневосточного региона. По его словам, США также готовы к защите своего персонала и баз в регионе.

Наступление сирийских повстанцев в районе Алеппо началось 27 ноября. Правительственные войска ведут борьбу с боевиками при поддержке российских ВКС.

Боевики на северо-западе Сирии, в ходе наступления на правительственные войска, заняли часть районов Алеппо. Это случилось впервые с 2016 года. 30 ноября сирийская армия при поддержке ВКС РФ нанесла удары по позициям боевиков. Всего было уничтожено не менее 300 террористов.

Главы МИД Турции и МИД РФ уже обсудили и высказали серьезную обеспокоенность опасным развитием ситуации в Сирии. Стороны подтвердили необходимость координации совместных действий в целях стабилизации обстановки.