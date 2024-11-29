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В Сирии повстанческие силы вошли в Алеппо впервые с 2016 года, передает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным издания, сирийские повстанцы прорвались на западную окраину города и вступили в столкновения с войсками правительства. Сейчас местные жители покидают эти районы из-за ракетных обстрелов и перестрелок.

Представители оппозиционных сил уже добрались до центра Алеппо с запада города, сообщает Anadolu. Как пишут журналисты, 10 тысяч жителей бежали в провинцию Идлиб южнее Алеппо.

Издание отмечает, что под контроль оппозиционных сил перешли 400 квадратных километров территорий, 70 населенных пунктов и стратегически важные объекты.

Наступление сирийских повстанцев в районе Алеппо началось 27 ноября. Правительственные войска ведут борьбу с боевиками при поддержке российских ВКС.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия будет неизменно поддерживать Сирию в стремлении к отстаиванию суверенитета, единства и обеспечению безопасности. По словам российского лидера, за прошедшие десятилетия Москва и Дамаск накопили большой опыт двустороннего сотрудничества в разных областях.

Президент РФ подчеркивал, что развитие российско-сирийских связей в полной мере отвечает интересам двух народов.