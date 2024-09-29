Авиация коалиции США за сутки шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

Фото: ТАСС/U.S. Air Force photo/Alex R. Lloyd via ABACAPRESS.COM

Два истребителя F-15 и пара штурмовиков А-10 международной антитеррористической коалиции во главе с США шесть раз прошедшие сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

При этом он уточнил, что истребителя F-15 вторглись в пространство два раза. Помимо этого, подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

По словам Игнасюка, в идлибской зоне деэскалации были зафиксированы три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.

"ВКС России нанесены удары в пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор по 21 выявленному месту базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", – цитирует его ТАСС.

Ранее экипаж российского Су-34 предотвратил столкновение с дроном Reaper антитеррористической коалиции, возглавляемой США. БПЛА опасно сблизился с российским самолетом, однако летчики приняли меры и избежали инцидента.

Отмечается, что пилоты продемонстрировали высокий профессионализм и своевременно предприняли необходимые меры. За прошедшие сутки самолеты коалиации 8 раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии.