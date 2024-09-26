Российский Су-34 предотвратил столкновение с дроном Reaper в небе Сирии

Фото: Министерство обороны РФ

Экипаж российского Су-34 предотвратил столкновение с дроном Reaper антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА опасно сблизился с российским самолетом, однако летчики приняли меры и избежали инцидента. Отмечается, что пилоты продемонстрировали высокий профессионализм и своевременно предприняли необходимые меры. За прошедшие сутки самолеты коалиации 8 раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии.

Ранее истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение российской госграницы парой стратегических бомбардировщиков В-52Н США. Это случилось 21 июля над акваторией Баренцева моря. Групповая цель двигалась в направлении границ РФ, поэтому в воздух были подняты дежурные истребители.

