Al Mayadeen: военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Военная база США в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По информации издания, одна из ракет упала на территории базы. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее боевики хуситов атаковали два американских эсминца в Красном море и авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море. Удары осуществлялись с использованием дронов и ракет.

В Пентагоне отметили, что йеменские хуситы обладают самым современным оружием, в том числе ракетами, способными "делать просто потрясающие вещи".