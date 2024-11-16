Хуситы заявили об ударе по Эйлату с применением беспилотников

Фото: ТАСС/ЕРА/ABIR SULTAN

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" ударили по цели в городе Эйлат на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.

"Военно-воздушные силы <…> провели военную операцию против важнейшей цели израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины с использованием беспилотников", – рассказал Сариа.

Ранее хуситы заявили, что поразили военные цели в Тель-Авиве с применением двух ракет, включая гиперзвуковую. Движение продолжит проводить военные операции против еврейского государства и блокаду Красного и Аравийского морей для прохода связанных с ним судов до прекращения военных действий Израиля в секторе Газа и Ливане.

Позже авиация США и Великобритании нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена. По данным осведомленного источника, аэропорт контролирует шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы). Там находится взлетно-посадочная полоса для военных самолетов.