Военные США уничтожили ракетную систему хуситов в Йемене

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Американские силы уничтожили ракетную систему хуситов на территории Йемена. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

В ведомстве заявили, что данная система представляла собой явную и непосредственную угрозу для американских и коалиционных сил, а также торговых судов в регионе.

"Эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", – говорится в сообщении.

Ранее йеменские хуситы атаковали судно Blue Lagoon I, шедшее под флагом Панамы в Красном море, используя беспилотники и ракеты. По данным британских спецслужб, на борту судна никто не пострадал.

В конце августа в Великобритании сообщили о нескольких случаях нападения на один из кораблей возле берегов Йемена. Около судна раздалось несколько взрывов. Тем не менее корабль не получил никаких повреждений.