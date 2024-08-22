Британские ВМС сообщили о нескольких нападениях на судно у берегов Йемена

Фото: AP Photo/Ed Wray

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нескольких случаях нападения на один из кораблей возле берегов Йемена. Об этом сообщается на странице управления в соцсети X.

Первое нападение произошло 21 августа, в 57 морских милях к югу от города Адена. Около судна раздались три взрыва. В ночь на 22 августа вблизи корабля прозвучало еще два взрыва.

Судно не получило каких-либо повреждений и продолжает направляться в следующий порт захода. О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее американские военные уничтожили четыре беспилотных надводных судна йеменских хуситов в Красном море, посчитав их непосредственной угрозой силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе.

В начале июля авария произошла на эсминце Sahand ВМС армии Ирана в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган на берегу Персидского залива. Причиной могла стать неисправность балансировочной цистерны корабля либо проникновение воды после ремонта вала фрегата.