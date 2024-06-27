Военные США уничтожили один радар хуситов

Фото: 123RF/recstockfootage

Военные США заявили об уничтожении радара йеменских хуситов. Об этом со ссылкой на Центральное командование ВС США сообщает ТАСС.

"За последние 24 часа силы Центрального командования США успешно уничтожили одну радиолокационную станцию в районе Йемена, контролируемого хуситами", – указано в сообщении.

Ранее йеменские мятежники-хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. Они нанесли удар при помощи баллистических и крылатых ракет.

До этого хуситы нанесли удар по судну Verbena в Аденском заливе. В результате атаки тяжелые ранения получил один из моряков.