Один моряк пострадал в результате удара хуситов по судну в Аденском заливе

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Йеменские хуситы нанесли удар по судну Verbena в Аденском заливе. В результате атаки тяжелые ранения получил один из моряков. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

Атака была совершена при помощи двух противокорабельных ракет. После нее на судне начался пожар. Также корабль получил различные повреждения.

Позднее военный самолет США эвакуировал пострадавшего моряка. Уточняется, что судно принадлежит Украине.

Ранее йеменские хуситы атаковали и серьезно повредили греческое торговое судно под флагом Либерии, следовавшее из России. Атака была совершена в Красном море при помощи безэкипажного катера.

До этого пожар начался на судне у берегов йеменского порта Адена после попадания ракеты. Инцидент случился в 129 километрах к юго-западу от порта. Через некоторое время возгорание удалось потушить.