Хуситы заявили об атаке на американский эсминец и три коммерческих судна

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Йеменские хуситы заявили, что нанесли удары по американскому эсминцу в Красном море, а также трем коммерческим судам – Maina, Aloraiq и Abliani. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении хуситов указано, что они атаковали эсминец ВМС США с помощью нескольких беспилотников, которые "достигли прямого попадания". По словам представителя движения, судно Maina дважды подверглось ударам – сначала в Красном море, затем в Аравийском море. Судно Aloraiq было атаковано в Индийском океане, Abliani – в Красном море.

Ранее британское оборонное ведомство сообщило об атаке Вашингтона и Лондона по объектам йеменских хуситов. Там уточнили, что удары были нанесены по объектам, которые были определены как места размещения объектов наземного управления БПЛА и хранения дронов очень дальнего радиуса действия.

До этого хуситы заявили, что атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства.