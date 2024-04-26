Хуситы заявили, что атаковали израильское судно в Аденском заливе и город Эйлат

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Йеменские хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на военного представителя движения "Ансар-Аллах" Яхью Сариа.

Он уточнил, что обе атаки проводились с применением баллистических и крылатых ракет.

Ранее хуситы нанесли удары по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю соответственно, а также по американскому эсминцу.

Позже Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что военные корабли и торговые суда США и стран международной коалиции не получили повреждений в результате атаки йеменских хуситов.