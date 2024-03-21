Хуситы пообещали РФ и КНР не нападать на их суда – СМИ

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Йеменские хуситы пообещали Китаю и России, что их суда не будут подвергаться нападениям со стороны группировки в Красном море и Аденском заливе. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Собеседники издания заявили, что договориться получилось после встречи дипломатов РФ и КНР в Омане с одним из политиков хуситов Мохаммедом Абдель Саламом. В обмен Москва и Пекин якобы согласились оказать им политическую поддержку, включая Совбез ООН.

Журналисты предположили, что это может выражаться в блокировании резолюций, которые будут направлены против группировки.

До этого, 5 марта, хуситы нанесли удары по двум американским эсминцам в Красном море. 9 марта стало известно о повторном ударе движения по нескольким кораблям США. Удары наносились при помощи беспилотников.

Позднее, 15-го числа, сообщалось о нападении на британское судно неподалеку от йеменского портового города Ходейда.

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