В Британии сообщили о нападении на судно возле побережья йеменского порта Ходейда

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Нападение на судно произошло к юго-западу от йеменского портового города Ходейда. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Уточняется, что инцидент произошел в 50 морских милях от Ходейды. Какие-либо подробности нападения не приводятся, как и информация о судне.

Ранее СМИ писали о том, что около двадцати вооруженных людей захватили грузовой корабль у побережья Сомали, взяв его под свой контроль. Сухогруз шел под флагом Бангладеша и направлялся из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты.

До этого йеменские хуситы атаковали американское коммерческое судно Pinocchio в Красном море. По словам представителя хуситов, атака была произведена при помощи нескольких противокорабельных ракет.

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