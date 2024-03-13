Вооруженные люди захватили сухогруз у побережья Сомали – СМИ

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Около двадцати вооруженных людей захватили грузовой корабль у побережья Сомали, взяв его под свой контроль. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на фирму морской безопасности Ambrey.

Данную информацию изданию также подтвердили в военно-морской миссии Евросоюза. Сухогруз шел под флагом Бангладеша и направлялся из Мозамбика в Объединенные Арабские Эмираты.

Инцидент произошел примерно в 600 морских милях к востоку от столицы Сомали Могадишо. Журналисты предположили, что неизвестными были сомалийские пираты.



Ранее стало известно, что США признали погибшими двух американских военных спецназа Военно-морских сил страны, которые пропали 11 января в Аденском заливе возле берегов Сомали. Их безуспешно искали на протяжении 10 дней.

До этого сообщалось, что 23 января 2023 года в столичном аэропорту Сомали был обстрелян российский вертолет компании Utair. Воздушное судно было задействовано в гуманитарной миссии ООН. В результате инцидента никто не пострадал, а вертолет получил незначительный ущерб.