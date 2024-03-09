Хуситы заявили об ударах по американским эсминцам – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" атаковало несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военных сил хуситов Яхью Сариа.

По его словам, они нанесли удары с помощью 37 беспилотников. В том числе хуситы ударили по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе.

Ранее стало известно, что хуситы нанесли удары по двум американским эсминцам, находящимся в акватории Красного моря. По словам военного представителя йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа, при нападении боевики задействовали противокорабельные ракеты и беспилотники.

Новости мира: в Красном море затонули 20 тонн токсичных удобрений