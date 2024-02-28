Фрегат Германии по ошибке атаковал БПЛА союзников в Красном море

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фрегат Военно-морских сил Германии "Гессен", который призван обеспечивать безопасность торгового судоходства в Красном море, допустил ошибку и попытался сбить БПЛА союзников. Об этом пишет агентство DPA.

По данным СМИ, это произошло перед успешной ликвидацией двух беспилотников правящего на севере Йемена движения хуситов "Ансар Аллах".

"Немного позднее фрегат "Гессен" неумышленно атаковал дрон страны-союзницы", – сказал спикер Минобороны ФРГ Михаэль Штемпфле.

По его словам, БПЛА был обнаружен еще 26 февраля. В тот день у фрегата не получилось его идентифицировать. Корабль попытался уничтожить дрон, однако сделать этого не смог.

В прошлом месяце сообщалось, что йеменские хуситы в Аденском заливе по ошибке атаковали танкер под флагом Панамы, который мог перевозить нефть из России. В компании Ambrey, специализирующейся в вопросах морской безопасности, рассказали, что капитан танкера проинформировал об атаке Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

В пресс-службе добавили, что это уже второй случай, когда хуситы по ошибке атакуют суда с российской нефтью.