Судно получило повреждения после ракетной атаки у берегов Йемена

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Гражданское судно получило повреждения после ракетной атаки около берегов Йемена, в 14 морских милях к юго-западу от города Эль-Муха. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Всего было зарегистрировано две атаки. В результате первого удара возле корабля произошел взрыв, который почувствовал экипаж борта, после второго судно получило повреждение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Ambrey, специализирующуюся на вопросах морской безопасности, нападению подвергся танкер под флагом Панамы, который следовал из Приморска в Вадинар.

Точное название судна не указывается. Вместе с тем в Ambrey отметили, что данный корабль используется для осуществления "связанной с Россией торговли".

Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства.

До этого сообщалось, что гражданин России Тимофей Колчанов, который находился на захваченном Ираном судне MCS Aries в Ормузском проливе, связался с семьей.