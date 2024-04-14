"Известия": россиянин с захваченного Ираном судна связался с женой

Фото: телеграм-канал SHOT

Гражданин России Тимофей Колчанов, который находился на захваченном Ираном судне MCS Aries в Ормузском проливе, связался с семьей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на его супругу Марию Колчанову.

"Он звонил с неизвестного номера на 8 секунд. Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни", – отметила она.

Как рассказала сестра Колчанова Евгения, ее брат работает на судне старшим механиком.

По словам жены россиянина, с ней также связался представитель крюингового агентства и подтвердил, что члены экипажа судна живы и находятся в безопасности, однако связи с ними пока нет.

13 апреля Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Уточнялось, что оно имеет отношение к Израилю, так как корабль связан с фирмой Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

В свою очередь, МИД Израиля призвал Евросоюз признать КСИР террористической организацией и ввести санкции против Тегерана. Также глава ведомства Исраэль Кац обвинил Иран в пиратстве.

