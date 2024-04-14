Посол Израиля в РФ Гальперин: сведения о гибели ребенка из-за атаки Ирана не подтвердились

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Сведения о гибели семилетнего ребенка в результате атаки Ирана на Израиль оказались неверны. Об этом ТАСС сообщила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

По уточненной информации, ребенок не умер и находится сейчас в тяжелом состоянии, сказала она.

Ранее Гальперин сделала заявление, что из-за атаки Ирана от полученных ранений погиб 7-летний ребенок. Также она добавила, что замечен незначительный ущерб израильской базе ВВС на юге страны.

Вечером в субботу, 13 апреля, Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Позже стало известно, что при также применялись баллистические ракеты.

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", более 100 беспилотников Ирана перехватили вне границ Израиля силы американских и британских союзников.

Еврейское государство запросило провести срочное заседание Совбеза ООН в связи с нападением. Мероприятие пройдет 14 апреля в 23:00 по московскому времени.