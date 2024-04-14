Представитель НАТО Дахлалла: альянс осуждает атаку Ирана на Израиль

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НАТО осуждает атаку Ирана на Израиль и призывает к сдержанности. Об этом заявила глава пресс-службы альянса Фарах Дахлалла, ее слова приводит агентство "Франс Пресс".

Она рассказала, что организация внимательно следит за развитием ситуации. Крайне важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля, добавила Дахлалла.

Ранее американский президент Джо Байден решительно осудил иранскую атаку на Израиль. По его словам, он дал указание, чтобы американские военные в течение прошлой недели перебросили в регион самолеты и эсминцы противоракетной обороны с целью поддержки обороны еврейского государства.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. Кроме того, во время атаки использовались и баллистические ракеты.

В иранском МИД подчеркнули, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.

В свою очередь, глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери сказал, что операция против Израиля завершена, однако при необходимости военные готовы к дальнейшим действиям.