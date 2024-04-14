Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об отражении атаки Ирана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отражении воздушной атаки Ирана по территории еврейского государства. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Мы перехватили (иранские воздушные цели. – Прим. ред.), мы отбились и вместе мы победим", – говорится в публикации Нетаньяху.

13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже появилась информация, что при атаке в том числе использовались и баллистические ракеты.

В МИД Ирана указали, что прошедшая атака стала ответом на удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске.

Вскоре постпредство Ирана при ООН сообщило о завершении атаки на Израиль. Иранские дипломаты предупредили, что в случае "еще одной ошибки" Израиля очередной ответ Тегерана будет намного жестче.