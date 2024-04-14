Постпредство Ирана: ответ Израилю можно считать завершенным

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Атаку Ирана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар ЦАХАЛ по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Об этом сообщило постпредство Ирана при ООН на своей странице в соцсети X.

"Данный вопрос можно считать завершенным", – указано в сообщении.

В постпредстве также предупредили, что в случае "еще одной ошибки" Израиля очередной ответ Ирана будет намного жестче.

13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже появилась информация, что при атаке в том числе использовались и баллистические ракеты.

Постпред Израиля при ООН Гилаж Эрдан заявил, что Иран тем самым нарушил Устав всемирной организации и представляет угрозу международному миру и безопасности.

В МИД Ирана, в свою очередь, подчеркнули, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а прошедшая атака стала ответом на удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Дамаске. По утверждению армии Израиля, это здание являлось объектом Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", свыше ста иранских беспилотников, выпущенных в сторону Израиля, были перехвачены вне границ еврейского государства силами американских и британских союзников.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари добавил, что израильские системы ПВО перехватили большинство иранских ракет класса "земля-земля" за пределами страны. Тем не менее некоторым из них удалось упасть на территории еврейского государства. На данный момент официально известно как минимум об одном пострадавшем.

Израильская сторона также запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с атакой со стороны Ирана. Заседание пройдет 14 апреля в 23:00 по московскому времени.